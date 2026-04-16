Hunyvers : Nautisme porteur et VDL en transition

Publication du CA S1 2025/26

Après un T1 déjà orienté en léger repli, Hunyvers a publié un chiffre d’affaires semestriel de 47,6 M€, en baisse limitée de -2,2% en données publiées (-4,6% en organique), globalement en ligne avec la tendance observée au premier trimestre mais légèrement inférieur à nos attentes (48,7 M€ estimations Euroland). La dynamique s’améliore toutefois au T2, avec une activité quasiment stable (-0,9% en organique), traduisant les premiers signes de normalisation progressive.

La performance semestrielle reflète des tendances contrastées entre les activités, avec un pôle VDL toujours en retrait mais en amélioration séquentielle, tandis que le nautisme confirme une trajectoire de croissance soutenue. Dans ce contexte, le management réaffirme sa confiance dans un retour à une dynamique positive sur l’ensemble de l’exercice, tant en termes d’activité que de rentabilité opérationnelle.

Amélioration séquentielle dans les VDL et forte dynamique du nautisme

Sur le semestre, l’activité VDL s’est établie à 40,7 M€, en recul de -7,4%, pénalisée principalement par la baisse des ventes de véhicules d’occasion (-11,2%). Les ventes de véhicules neufs ont reculé plus modérément (-5,9%) mais ont affiché un retour à la croissance au deuxième trimestre (+5,7%), dynamique qui s’est poursuivie en mars, suggérant une inflexion plus marquée à l’approche du second semestre. Le mix est resté globalement équilibré avec les véhicules neufs pour 51.5% et 48,5% en véhicules d’occasion.

À l’inverse, le pôle nautisme a enregistré une très bonne performance, avec un chiffre d’affaires de 6,9 M€, en hausse de +47,1% en publié et +21,6% en organique. Cette croissance, réalisée sur un semestre historiquement peu contributif, constitue un signal favorable à l’approche de la saison haute, soutenue par une bonne dynamique commerciale et le succès des nouvelles gammes.

Perspectives et estimations

Pour la suite de l’exercice, le groupe bénéficie d’un carnet de commandes bien orienté sur ses deux pôles d’activité. Le segment nautisme continue de profiter d’une demande soutenue, tandis que les VDL devraient bénéficier à la fois d’un effet marché et de l’arrivée des nouvelles collections.

Néanmoins, certains facteurs opérationnels demeurent contraignants, notamment des délais de livraison encore supérieurs à la normale dans les VDL, liés à des temps de préparation allongés. Ces éléments continuent de peser sur le rythme de reconnaissance du chiffre d’affaires à court terme et devraient maintenir une pression sur la rentabilité opérationnelle.

Pour l’exercice 2025/26, Hunyvers confirme viser un redressement simultané de son activité et de sa rentabilité opérationnelle, soutenu, pour rappel, par trois leviers principaux à savoir 1) la montée en puissance des livraisons de véhicules neufs au S2, 2) la poursuite des chantiers d’intégration opérationnelle et 3) les perspectives favorables du nautisme. Avec une dette nette contenue à 14,0 M€ à fin 2024/25, le groupe indique demeurer attentif à d’éventuelles opportunités de croissance externe.

Recommandation

Suite à cette publication et à la mise à jour de nos comparables, nous réitérons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours de 13,0 € (vs 11,5 € précédemment) sur le titre. Sur ce nouvel objectif de cours, Hunyvers se traite 13,7x EV/EBIT 2026e.