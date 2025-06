Hunyvers : Guidance CA 2024/25 revue à la baisse

Publication des résultats S1 2024/25

Hunyvers a publié hier ses résultats semestriels pour l’exercice 2024/25. Après avoir déjà annoncé un chiffre d’affaires de 48,7 M€, en repli de -5,1% y/y (et -8,5% en organique), le groupe a dévoilé des résultats affectés par un environnement conjoncturel toujours difficile et la saisonnalité du nautisme. Le résultat d’exploitation s’inscrit en baisse à -1,9 M€, contre -0,9 M€ un an plus tôt, tandis que le résultat net ressort à -2,8 M€, contre -1,3 M€ au S1 2023/24. Hunyvers poursuit sa stratégie de déstockage de VDL neufs, au détriment de l’activité véhicules d’occasion, et confirme son objectif de normalisation des stocks d’ici la fin de l’exercice.

Le groupe ajuste ses perspectives annuelles et vise désormais un chiffre d’affaires d’au moins 130 M€, soit un niveau stable par rapport à 2023/24 (vs 150 M€ précédemment, soit +15,1%). Hunyvers continue néanmoins d’anticiper une amélioration de sa marge d’exploitation, tout en réaffirmant ses ambitions en matière de désendettement et de retour à une génération de trésorerie positive sur l’exercice.

Des frais financiers qui pèsent sur le bas de P&L

Malgré une progression du taux de marge brute à 21,0% (vs 19,5% au S1 2023/24), la rentabilité reste sous pression, affectée par une hausse significative des OPEX. Les autres achats et charges externes ont progressé de +12,5% à 5,0 M€, tandis que les frais de personnel représentent désormais 13,5% du chiffre d’affaires (vs 12,3% précédemment). Ces hausses sont principalement liées à l’intégration des récentes acquisitions, notamment celle des Chantiers Navals du Bassin d’Arcachon (acquisition finalisée le 18 décembre 2024). Le REX reste négatif à -1,9 M€, contre déjà -0,9 M€ au premier semestre de l’exercice précédent.

Perspectives et estimations

Initialement confiant sur une reprise S2, le management de Hunyvers a révisé sa guidance en anticipant désormais un chiffre d’affaires annuel stable à 130 M€. Le groupe maintient toutefois son objectif d’amélioration de la marge opérationnelle sur le second semestre, qui reposera en partie sur un rebond du marché du nautisme. Dans ce contexte, les acquisitions récentes dans ce segment devraient contribuer positivement à la rentabilité.

Nous avons révisé nos hypothèses pour tenir compte de ce discours plus prudent. Pour l’exercice 2024/25, nous anticipons désormais un chiffre d’affaires de 130,4 M€, en ligne avec la guidance (vs 150 M€ précédemment). Cette révision intègre pour le S2, une baisse de -3,6% de l’activité VDL à 63,8 M€, et une hausse de +39,2% du pôle nautisme à 17,8 M€, incluant les services associés.

Recommandation

Suite à cette publication et afin de refléter nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours de 10,7€ sur le titre (vs 13,3€ précédemment).