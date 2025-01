Hunyvers: chiffre d'affaires "quasiment stable" au 1er trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sur l'exercice en cours, la société prévoit une nouvelle croissance "soutenue" (supérieure à 15%) de son chiffre d'affaires, attendu a minima à 150 millions d'euros. Hunyvers s'attend parallèlement à une amélioration de sa marge d'exploitation, à partir du second semestre et sur l'ensemble de l'exercice.

Hunyvers anticipe toujours une normalisation de son stock de véhicules neufs à horizon de la fin de l'exercice en cours ; cette normalisation devant permettre une amélioration du BFR (besoin en fonds de roulement) concentrée sur le second semestre de l'exercice.

(AOF) - Hunyvers annonce un chiffre d’affaires du premier trimestre de 26,1 millions d’euros "quasiment stable par rapport à celui de la même période l’exercice précédent" (-0,1%). Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisir (VDL) et du nautisme précise que l’activité de la branche VDL, qui n’intègre aucun effet périmètre sur la période, est en léger repli de 1,4%, à 24,4 millions d'euros . Cette évolution reflète le tassement des ventes de véhicules neufs (-1,9%) dans un contexte de marché "toujours perturbé".

