Hunyvers: chiffre d'affaires neuf mois en hausse de 16%

(CercleFinance.com) - Hunyvers, un spécialiste de la distribution de véhicules de loisirs, a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en progression de 16% sur les neuf premier mois de son exercice fiscal décalé.



Le groupe dit avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 78,1 millions d'euros sur les neuf mois clos fin mai, contre 67,3 millions sur la même période de l'exercice précédent.



Les ventes de véhicules de loisirs se sont établies à 66,4 millions d'euros, soit une progression de 14,3% alimentée à la fois par les véhicules neufs (+10,7%) et d'occasion (+18,6%).



Parallèlement, son activité de services (atelier, pièces détachés, nautisme, prescription de financement,...) s'est accrue de 26,1% pour totaliser 11,7 millions d'euros.



En données organiques, l'évolution du chiffre d'affaires ressort néanmoins négative à hauteur de -3,9%, un repli que la société justifie par une base de comparaison très élevée suite au fort effet rattrapage qui avait suivi le déconfinement.



Sur le seul troisième trimestre, la croissance organique ressort à -3% à

périmètre constant, mais atteint 19,7% en données consolidées, à 32,8 millions d'euros, un niveau 'historique' selon l'entreprise.



Evoquant une 'solide visibilité' sur la fin de l'exercice, Hunyvers confirme viser un chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros à horizon 2025, pour une marge d'exploitation de 6,5%.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Hunyvers progressait de 1,7% mercredi matin suite à cette publication.





