Hunyvers : Cap sur 2025/26

Publication des résultats annuel 2024/25

Après avoir publié un chiffre d’affaires annuel de 122,7 M€, en repli de -5,9% en données publiées (-10,8% en organique), Hunyvers présente des résultats en nette baisse et inférieurs à nos attentes. Le REX ressort à 0,9 M€ (vs 3,2 M€ en 2023/24), soit une marge de 0,7%, tandis que le résultat net bascule en territoire négatif à -0,8 M€ (vs 1,8 M€).

L’exercice reflète pleinement l’impact de la politique volontaire de normalisation du stock de VDL neufs, engagée depuis le début d’année et qui a pesé sur l’ensemble des indicateurs. Le second semestre s’est néanmoins montré plus solide, avec un REX de 2,6 M€ (3,5% de marge). Le management anticipe désormais un retour à une croissance rentable, attendue principalement à partir du S2 2025/26.

Un bilan renforcé grâce à une forte amélioration du BFR

La génération de cash constitue le point positif de l’exercice. Grâce à une amélioration très significative du BFR (+4,7 M€) directement liée à la normalisation des stocks, le CFO atteint 5,3 M€, dont 4,6 M€ généré sur le seul second semestre. Après seulement 0,3 M€ de CAPEX, le FCF ressort à 5,0 M€, contre -5,2 M€ l’an dernier. Cette performance a permis une réduction de la dette nette hors avances sur stocks, désormais à 14,8 M€ (vs 16,1 M€).

Perspectives et estimations

Pour l’exercice 2025/26, Hunyvers anticipe un retour à une trajectoire de croissance rentable, soutenue par l’achèvement des chantiers opérationnels engagés à l’été 2024. Le début d’exercice bénéficie également d’un environnement de marché plus favorable, porté par de solides prises de commandes dans les VDL avec le succès des nouvelles gammes 2026, ainsi que par un carnet de commandes du Nautisme en nette hausse à fin novembre 2025.

Cette dynamique devrait toutefois se matérialiser principalement au second semestre, qui profitera d’un ensemble de leviers identifiés (nouvelles livraisons de VDL, réduction des délais de préparation et livraisons, effet de base favorable dans le nautisme). Les livraisons des nouvelles collections de VDL, non réalisées en 2024/25 suite à la normalisation des stocks, devraient contribuer significativement à la croissance de l’activité.

Recommandation

Suite à cette publication et à la revue de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et rehaussons notre objectif de cours de 11,5€ (vs 9,9€ précédemment) sur le titre.