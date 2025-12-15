 Aller au contenu principal
Hunyvers : Cap sur 2025/26
15/12/2025

Publication des résultats annuel 2024/25


Après avoir publié un chiffre d’affaires annuel de 122,7 M€, en repli de -5,9% en données publiées (-10,8% en organique), Hunyvers présente des résultats en nette baisse et inférieurs à nos attentes. Le REX ressort à 0,9 M€ (vs 3,2 M€ en 2023/24), soit une marge de 0,7%, tandis que le résultat net bascule en territoire négatif à -0,8 M€ (vs 1,8 M€).


L’exercice reflète pleinement l’impact de la politique volontaire de normalisation du stock de VDL neufs, engagée depuis le début d’année et qui a pesé sur l’ensemble des indicateurs. Le second semestre s’est néanmoins montré plus solide, avec un REX de 2,6 M€ (3,5% de marge). Le management anticipe désormais un retour à une croissance rentable, attendue principalement à partir du S2 2025/26.



Un bilan renforcé grâce à une forte amélioration du BFR


La génération de cash constitue le point positif de l’exercice. Grâce à une amélioration très significative du BFR (+4,7 M€) directement liée à la normalisation des stocks, le CFO atteint 5,3 M€, dont 4,6 M€ généré sur le seul second semestre. Après seulement 0,3 M€ de CAPEX, le FCF ressort à 5,0 M€, contre -5,2 M€ l’an dernier. Cette performance a permis une réduction de la dette nette hors avances sur stocks, désormais à 14,8 M€ (vs 16,1 M€).



Perspectives et estimations


Pour l’exercice 2025/26, Hunyvers anticipe un retour à une trajectoire de croissance rentable, soutenue par l’achèvement des chantiers opérationnels engagés à l’été 2024. Le début d’exercice bénéficie également d’un environnement de marché plus favorable, porté par de solides prises de commandes dans les VDL avec le succès des nouvelles gammes 2026, ainsi que par un carnet de commandes du Nautisme en nette hausse à fin novembre 2025.


Cette dynamique devrait toutefois se matérialiser principalement au second semestre, qui profitera d’un ensemble de leviers identifiés (nouvelles livraisons de VDL, réduction des délais de préparation et livraisons, effet de base favorable dans le nautisme). Les livraisons des nouvelles collections de VDL, non réalisées en 2024/25 suite à la normalisation des stocks, devraient contribuer significativement à la croissance de l’activité.



Recommandation


Suite à cette publication et à la revue de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et rehaussons notre objectif de cours de 11,5€ (vs 9,9€ précédemment) sur le titre.

HUNYVERS
HUNYVERS
6,5000 EUR Euronext Paris -0,31%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 15/12/2025 à 11:32:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

