Hunyvers : Bonne reprise du nautisme, S2 en ligne de mire
information fournie par EuroLand Corporate 30/01/2026 à 09:14

Publication du CA T1 2025/26


Hunyvers a annoncé dans la semaine un chiffre d’affaires de 25,2 M€ au titre du T1 2025/26, en repli de -3,3% en données publiées et de -7,9% en organique, principalement en raison d’une activité VDL encore pénalisée par le calendrier des livraisons de véhicules neufs. La contribution des acquisitions s’élève à 1,2 M€, liée notamment à l’intégration des Chantiers Navals du Bassin d’Arcachon en décembre 2024.


Le management confirme ses perspectives annuelles, visant une progression de l’activité et de la rentabilité sur l’ensemble de l’exercice, portée par l’intensification attendue des livraisons au second semestre et la bonne dynamique du nautisme.3



De bons signaux de reprise du Nautisme au T1


Le pôle nautisme affiche une très bonne performance avec un CA de 3,4 M€, en hausse de +101,8% en données publiées et +31,2% en organique. Ce résultat traduit à la fois un effet de base favorable et l’intégration réussie des 5 acquisitions réalisées au cours des 18 derniers mois. Pour mémoire, le T1 représente historiquement moins de 10% des ventes annuelles du groupe sur cette activité, ce qui relativise la portée saisonnière de cette contribution.



Perspectives et estimations


Pour l’exercice 2025/26, Hunyvers confirme viser un redressement simultané de son activité et de sa rentabilité opérationnelle, soutenu par trois leviers principaux à savoir 1) la montée en puissance des livraisons de véhicules neufs au S2, 2) la poursuite des chantiers d’intégration opérationnelle et 3) les perspectives favorables du nautisme. Avec une dette nette contenue à 14,0 M€ à fin 2024/25, le groupe indique demeurer attentif à d’éventuelles opportunités de croissance externe.


Nous estimons que la trajectoire annuelle demeure essentiellement conditionnée au rebond attendu des VDL au S2, tandis que la poursuite de la dynamique dans le nautisme renforcerait le profil de croissance du groupe. Nous maintenons une lecture prudente sur le S1, mais considérons que la combinaison d’un carnet de commandes mieux orienté et de l’effet plein des intégrations devrait permettre une amélioration progressive des marges opérationnelles en fin d’exercice, conformément aux indications du management.



Recommandation


Suite à cette publication et à la revue de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 11,5 € sur le titre.

Valeurs associées

HUNYVERS
7,120 EUR Euronext Paris -2,47%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 09:14:39.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 30/01/2026 à 09:14:39.









