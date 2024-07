Hunyvers : Accélération des ventes de VDL neufs et une nouvelle acquisition

Publication du chiffre d’affaires T3 2023/2024

Après la publication de son CA S1 en croissance de +13,9% et -0,9% en organique, Hunyvers communique son chiffre d’affaires du troisième trimestre. L’activité sur neuf mois du groupe ressort en croissance de +16,8% (+0,9% en organique) à 91,2 M€, soit un CA T3 de 39,9 M€ (+21,5%). Sur le trimestre, Hunyvers continue de bénéficier de l’intégration comptable des acquisitions réalisées l’an passée dans les VDL et le nautisme. La bonne dynamique enregistrée par les ventes de VDL neufs (+23,1% sur le Q3) témoigne de l’accélération de la normalisation du stock de véhicules entamée par le groupe. De bon augure pour le S2.

Perspectives et estimations

Le groupe est toujours confiant pour le S2 et réitère son optimisme, tant sur la croissance de son CA que sur sa rentabilité opérationnelle sur l’exercice en cours. Côté M&A, Hunyvers continue de rester attentif afin de profiter d’éventuelles opportunités dans un marché dégradé. A plus long terme, le management confirme à nouveau ses objectifs financiers pour l’exercice 2024/25, comprenant un CA supérieur à 170 M€ ainsi qu’une marge d’exploitation de 6,5%.

Suite à la publication, nous avons revu légèrement nos chiffres. Nous ajustons notre prévision 2023/2024 de chiffre d’affaires (135,6 M€e soit une croissance publiée de +20,7%) et abaissons notre attente de ROC à 4,4 M€e (vs 5,4 M€ précédemment). Notre nouvelle estimation implique désormais l’atteinte d’une MOC annuelle de 3,3% (-154 bps vs 2022/2023). Nous sommes prudents quant à la réalisation des objectifs du groupe et attendons une MOC 2024/2025 et 2025/2026 de respectivement 6,0% et 6,3% (hors M&A).

Recommandation

Nous restons à Achat et abaissons néanmoins notre objectif de cours sur la valeur à 13,80€ (vs 15,4€). Sur nos estimations et à cet OC, le titre se traite 6x l’EV/EBIT 2025e.