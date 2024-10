Hunyvers abaisse ses objectifs annuels

(AOF) - Hunyvers annonce une hausse de son chiffre d’affaires de 13,7% au quatrième trimestre et de 15,9% sur l’ensemble de l’exercice. Le spécialiste de la distribution des véhicules de loisirs (VDL) avertit cependant qu’il ne devrait pas être en mesure d’atteindre sur l’exercice en cours les cibles de chiffre d’affaires (supérieur à 170 millions d'euros ) et de marge d’exploitation (supérieure à 6,5%) fixés lors de l’introduction en Bourse, en mars 2022. Le groupe anticipe désormais sur l’exercice 2024-2025 un chiffre d’affaires "a minima de 150 millions d'euros".

Hunyvers souligne cependant que ce chiffre représente un niveau 2,7 fois supérieur à celui affiché avant l'entrée en Bourse (64,5 millions d'euros en 2020-2021).

Le groupe explique ce "décalage" par le choix "volontaire" de "donner la priorité à la croissance interne": en moins de deux ans et demi, il a "mené à bien six acquisitions", dans les VDL (Ypo Camp Sublet, Martin Caravanes, Caravanes Cassegrain) et dans le nautisme (Marine Plaisance Service, Groupe LBC Nautic, Pneumarine Services) "sans compter le rachat en cours de finalisation du groupe Les chantiers navals du bassin d'Arcachon".

