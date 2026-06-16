Huntsman plonge après l'annonce de son rachat par Olin à un prix réduit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
16 juin - ** L'action du groupe chimique Huntsman Corp
HUN.N recule de 20,8% à 12,59 dollars, en passe d'enregistrer sa pire journée depuis septembre 2015
** Olin OLN.N annonce son intention d'acquérir HUN dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 2,43 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur les 175,35 millions d'actions en circulation de HUN, d'après les données de la LSEG
** L'action OLN recule de 9,2% à 22,99 dollars
** Le prix de l'offre, fixé à 13,85 dollars par action, est inférieur d'environ 12,8% au dernier cours de clôture de Huntsman
** Les actionnaires de Huntsman recevront 0,5476 action Olin pour chaque action qu'ils détiennent
** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027
** À la dernière clôture, OLN affichait une hausse de 21,5% depuis le début de l'année; HUN, une hausse de 58,9% depuis le début de l'année
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