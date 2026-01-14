Huntington Ingalls progresse après avoir décroché un contrat de défense aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 janvier - ** Les actions du constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls Industries HII.N en hausse de 3,6 % à 426,50 $ avant la mise sur le marché
** La société obtient le contrat SHIELD IDIQ de l'Agence de défense antimissile du ministère américain de la Défense
** Le contrat est plafonné à 151 milliards de dollars et vise à accélérer la fourniture de capacités de défense intérieure
** Les travaux couvrent les opérations cybernétiques, la microélectronique, la gestion du spectre, les environnements d'entraînement, la logistique et le soutien
** Le stock de HII a plus que doublé au cours de l'année écoulée
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer