Huntington Ingalls progresse après avoir décroché un contrat de défense aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls Industries HII.N en hausse de 3,6 % à 426,50 $ avant la mise sur le marché

** La société obtient le contrat SHIELD IDIQ de l'Agence de défense antimissile du ministère américain de la Défense

** Le contrat est plafonné à 151 milliards de dollars et vise à accélérer la fourniture de capacités de défense intérieure

** Les travaux couvrent les opérations cybernétiques, la microélectronique, la gestion du spectre, les environnements d'entraînement, la logistique et le soutien

** Le stock de HII a plus que doublé au cours de l'année écoulée