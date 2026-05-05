Huntington Ingalls pénalisé par la hausse des coûts au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 22:04
Les mesures commerciales américaines, notamment les droits de douane visant plusieurs partenaires, ont accentué l'incertitude sur les marchés et fragilisé les chaînes d'approvisionnement. Ces facteurs ont contribué à l'augmentation des coûts dans le secteur de la défense. L'activité de construction navale de Newport News a enregistré une progression de 19,3% de ses ventes, atteignant 1,67 milliard de dollars. Toutefois, sa marge opérationnelle a reculé de 80 points de base, à 5,3%.
Au niveau du groupe, la marge opérationnelle s'est établie à 5%, contre 5,9% un an plus tôt. Le bénéfice par action est resté stable à 3,79 dollars, tandis que le chiffre d'affaires total a atteint 3,1 milliards de dollars, légèrement au-dessus des attentes fixées à 3,02 milliards selon LSEG. Le coût des ventes a fortement augmenté de 20%, pour s'élever à 1,74 milliard de dollars. Cette hausse reflète l'impact direct des pressions inflationnistes sur les dépenses opérationnelles.
Valeurs associées
|326,360 USD
|NYSE
|-10,20%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a terminé dans le vert mardi, s'offrant de nouveaux records grâce à une certaine accalmie des cours du pétrole et à un optimisme des investisseurs qui ne se dément pas. L'indice Nasdaq (+1,03% à 25.326,13 points) et l'indice S&P 500 (+0,81% ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 5 mai - ** L'action Super Micro Computer SMCI.O a progressé de 13,6% pour atteindre 31,6 ... Lire la suite
-
Deux membres d'équipage malades d'un navire de croisière, immobilisé dans l'Atlantique en raison d'un foyer d'hantavirus à bord, vont être évacués aux Pays-Bas via le Cap-Vert, permettant ainsi au bateau de reprendre sa route. Un couple de Néerlandais et une Allemande ... Lire la suite
-
Lumen dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et va acquérir Alkira pour 475 millions de dollars
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu 5 mai - La société de services de réseau numérique Lumen Technologies LUMN.N ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer