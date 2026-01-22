 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Huntington Bancshares chute après une baisse du bénéfice net au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du symbole du téléscripteur au point 3)

22 janvier - ** Les actions de la banque régionale Huntington Bancshares HBAN.O ont baissé de 3,8% à 18,05 $ dans les échanges de pré-marché après la chute du bénéfice net du 4ème trimestre

** La société affiche un bénéfice net trimestriel de 519 millions de dollars, soit une baisse de 110 millions de dollars, ou 17%, par rapport au trimestre précédent

** La baisse est largement due aux dépenses liées à l'acquisition de Veritex Holdings et de Cadence CADE.N - HBAN

** Le partenariat avec Cadence sera conclu le 1er février 2026

** Annonce un bénéfice ajusté de 0,37 $ par action pour le quatrième trimestre, conforme aux estimations des analystes

** 17 des 21 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 20 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HBAN a augmenté de 9,7 % au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

CADENCE BANK
46,440 USD NYSE 0,00%
HUNTINGTON BANCS
18,7750 USD NASDAQ +0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank