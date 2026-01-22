Huntington Bancshares chute après une baisse du bénéfice net au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du symbole du téléscripteur au point 3)

22 janvier - ** Les actions de la banque régionale Huntington Bancshares HBAN.O ont baissé de 3,8% à 18,05 $ dans les échanges de pré-marché après la chute du bénéfice net du 4ème trimestre

** La société affiche un bénéfice net trimestriel de 519 millions de dollars, soit une baisse de 110 millions de dollars, ou 17%, par rapport au trimestre précédent

** La baisse est largement due aux dépenses liées à l'acquisition de Veritex Holdings et de Cadence CADE.N - HBAN

** Le partenariat avec Cadence sera conclu le 1er février 2026

** Annonce un bénéfice ajusté de 0,37 $ par action pour le quatrième trimestre, conforme aux estimations des analystes

** 17 des 21 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 20 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, HBAN a augmenté de 9,7 % au cours de l'année écoulée