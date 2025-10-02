Humana voit 20 % de ses membres dans des plans Medicare Advantage bien notés pour 2026

(Ajoute des détails et du contexte tout au long de l'article)

Humana HUM.N a déclaré jeudi qu'elle avait environ 20%, ou 1,2 million, de ses membres actuellement inscrits dans des plans Medicare Advantage classés 4 étoiles et plus pour 2026, sur la base de données préliminaires.

Les actions de la société ont augmenté de 3,1% à 254,68 $ après que l'assureur a également déclaré qu'environ 14% de ses membres étaient inscrits dans des plans à 4,5 étoiles en 2026, contre 3% en 2025, dans un document réglementaire.

Humana a déclaré que les notations préliminaires par étoiles pour 2026 étaient conformes à ses hypothèses.

Les plans mieux notés signifient des paiements plus importants de la part du gouvernement à l'assureur, et les paiements de bonus peuvent valoir des centaines de millions ou des milliards de dollars.

Les données préliminaires sur les notations par étoiles ont été accessibles par inadvertance sur le site Plan Finder des Centers for Medicare and Medicaid Services pendant un certain temps mercredi, selon le document réglementaire.

Le CMS, qui fait partie du ministère américain de la santé et des services sociaux, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur la date de publication des évaluations.

L'agence attribue des notations par étoiles, entre une et cinq, aux plans Medicare Advantage, cinq étant la note la plus élevée. Les plans Medicare Advantage couvrent les Américains âgés de 65 ans ou plus.

Humana a déclaré qu'elle n'était pas satisfaite de ses notations par étoiles pour 2026, mais qu'elle espérait retrouver "des résultats du premier quartile pour les notations par étoiles de 2027".

Les notations par étoiles de 2026 auraient généralement un impact sur les revenus des assureurs en 2027.

Humana, CVS Health CVS.N et UnitedHealth Group UNH.N ont déclaré mercredi qu'elles réduiraient leurs offres Medicare Advantage l'année prochaine, alors que le secteur se prépare à de nouvelles diminutions des remboursements du gouvernement.

Cette année, les assureurs ont déclaré qu'une augmentation inattendue de l'utilisation des services médicaux dans leurs activités Medicare les avait conduits à se retirer des marchés moins rentables.

Humana a réaffirmé jeudi sa prévision de bénéfice annuel ajusté d'environ 17 dollars par action.