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Humana revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à une baisse des coûts
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 12:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Humana HUM.N a revu à la hausse vendredi ses prévisions de bénéfice annuel, tablant sur une maîtrise des coûts médicaux tout au long de l'année.

La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté d'au moins 9,50 dollars par action, contre une estimation précédente d'au moins 9 dollars par action. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 9,15 dollars par action pour 2026.

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