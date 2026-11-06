Humana revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la baisse des coûts médicaux

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* Le nombre d'adhérents individuels au programme Medicare Advantage a augmenté de 23 % depuis le début de l'année

* Le ratio des coûts d'exploitation trimestriels de CenterWell s'est détérioré

* Le ratio des coûts médicaux du segment Assurance est inférieur aux estimations des analystes

(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, de commentaires de la directrice financière au paragraphe 5 et de commentaires d'analystes au paragraphe 7)

par Sneha S K et Christy Santhosh

Humana HUM.N a relevé vendredi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé des coûts médicaux inférieurs aux attentes , l'assureur santé se positionnant pour un retour à des marges bénéficiaires améliorées d'ici 2028, ce qui a fait grimper son cours de 3,2 % en début de séance.

La société, l’un des principaux fournisseurs de régimes Medicare Advantage destinés aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, va à contre-courant d’un reculgénéralisé du secteur en augmentant le nombre d’adhésions à ces régimes, alors que ses concurrents se retirent largement du marché.

Les investisseurs comptent sur Humana pour tirer parti de cette stratégie après que la société s’est imposée comme la principale bénéficiaire du nouveau système de notation par étoiles de Medicare Advantage pour 2027, qui aura une incidence sur les primes versées par le gouvernement aux assureurs en 2028.

Les tendances en matière de coûts médicaux se sont situées dans la partie basse de la fourchette prévue par la société pour l’année, a déclaré la directrice financière Celeste Mellet lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, citant des performances meilleures que prévu dans les soins hospitaliers et la partie D de Medicare, qui ont contribué à la révision à la hausse de ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Son approche en matière de tarification et de conception des prestations pour les plans Medicare Advantage 2027 devrait lui permettre de progresser vers une marge avant impôts d’au moins 3 % en 2028, a indiqué la société.

“Nous continuons de penser qu’Humana est bien placée pour enregistrer une forte croissance de son bénéfice par action au cours des deux prochaines années, grâce à la révision des tarifs en 2027 et à la reprise du programme Stars en 2028”, a déclaré Andrew Mok, analyste chez Barclays.

La hausse de 23 % du nombre d’adhérents individuels à Medicare Advantage depuis le début de l’année jusqu’au troisième trimestre correspond à ses prévisions d’une croissance d’environ 25 % du nombre d’adhérents jusqu’en 2026, a précisé Humana.

Elle a précisé que 95 % de ses adhérents au programme Medicare Advantage seraient inscrits à des formules notées quatre étoiles ou plus en 2027, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2026.

Humana s'attend à une hausse ponctuelle de son bénéfice en 2028 grâce à ces meilleures notations et prévoit d'utiliser une partie de ces gains pour réaliser des investissements, a précisé la société.

Ces prévisions revues à la hausse témoignent d’une forte confiance dans l’évolution des coûts, ce qui ne se reflétait pas dans le consensus des investisseurs, a déclaré Sarah James, analyste chez Cantor Fitzgerald.

Le ratio des coûts médicaux du segment assurance d’Humana pour le trimestre, c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s’est établi à 93,7 %, soit un niveau inférieur aux prévisions des analystes (94,39 %), selon les données compilées par LSEG.

La société table sur un bénéfice annuel ajusté d’au moins 9,50 dollars par action, soit un chiffresupérieur à l’estimation précédented’au moins 9 dollars par action. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 9,15 dollars par action pour 2026.

Sur une base ajustée, la société a annoncé une perte trimestrielle de 70 cents par action, contre une perte estimée à 1 dollar par action par les analystes.

Sa division CenterWell , spécialisée dans la prestation de soins , qui propose des soins primaires et d’autres services destinés aux personnes âgées, a affiché un ratio de coûts d’exploitation trimestriel de 95,9 %, en hausse par rapport à l’année précédente.

Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des coûts des soins primaires, largement “concentrés sur un groupe de patients spécifiques dans une seule zone géographique”.