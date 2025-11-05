 Aller au contenu principal
Humana révise à la baisse sa prévision de bénéfice par action annuel
information fournie par AOF 05/11/2025 à 14:46

(AOF) - Les résultats Humana ont dépassé les attentes au troisième trimestre. Sur la période, son bénéfice par action ajusté a atteint 3,24 dollars, contre des anticipations à 2,83 dollars et un précédent à 4,16 dollars. Le chiffre d’affaires a également été supérieur aux prévisions, progression de 11,06% à 32,649 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur des revenus de 32 milliards de dollars.

L'un des principaux assureurs de plans Medicare Advantage a révisé à la baisse sa prévision de bénéfice par action annuel à environ 12,26 dollars, contre 13,77 dollars précédemment. Enfin, la société table désormais sur une baisse d'environ 425 000 adhérents, contre 500 000 auparavant. Cette amélioration s'explique par une meilleure fidélisation et des ventes supérieures aux attentes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

HUMANA
282,440 USD NYSE 0,00%
