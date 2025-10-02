Humana progresse après que l'entreprise a déclaré que 20 % de ses membres sont inscrits à des plans Medicare très bien notés

2 octobre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N augmentent de 3,8% à 256,25 dollars

** Humana a déclaré qu'environ 20% de ses membres sont actuellement inscrits dans des plans Medicare Advantage classés 4 étoiles et plus pour 2026

** La société a indiqué qu'elle compte également 14 % de membres dans des plans à 4,5 étoiles en 2026, contre 3 % en 2025

** Humana réaffirme son bénéfice ajusté par action pour 2025 à environ 17 $, par rapport à l'estimation des analystes de 17,01 $ pour le bénéfice ajusté par action, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 3,2 % depuis le début de l'année