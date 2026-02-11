 Aller au contenu principal
Humana prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Humana HUM.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, car l'assureur santé s'attend à être pénalisé par des notes de qualité inférieures pour ses plans Medicare Advantage pour les adultes plus âgés.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 soit d'au moins 9 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 11,92 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

