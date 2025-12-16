Humana plonge après l'annonce de changements de direction dans le secteur de l'assurance

16 décembre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N chutent de 4,1 % à 263,47 $ après que la société ait annoncé un changement de direction dans le secteur de l'assurance , et réaffirmé ses prévisions pour l'année fiscale

** Humana déclare que le président du segment Assurance, George Renaudin, prendra sa retraite d'ici le troisième trimestre 2026 après 29 ans de mandat; Aaron Martin, ancien vice-président des soins de santé chez Amazon, le rejoindra en janvier 2026

** Martin sera d'abord président de Medicare Advantage et deviendra président du segment Assurance après le départ de Renaudin

** John Barger, dirigeant de longue date de Humana avec plus de 25 ans d'expérience, sera promu président de Medicare Advantage, sous la responsabilité de Martin

** La société réaffirme ses prévisions pour l'année fiscale 2025 GAAP EPS à environ 12,26 $ et EPS ajusté à environ 17,00 $

** La note moyenne de 28 analystes sur les actions est "hold"; PT médian à 289 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action HUM a baissé de 8,2 % depuis le début de l'année