 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Humana plonge après l'annonce de changements de direction dans le secteur de l'assurance
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N chutent de 4,1 % à 263,47 $ après que la société ait annoncé un changement de direction dans le secteur de l'assurance , et réaffirmé ses prévisions pour l'année fiscale

** Humana déclare que le président du segment Assurance, George Renaudin, prendra sa retraite d'ici le troisième trimestre 2026 après 29 ans de mandat; Aaron Martin, ancien vice-président des soins de santé chez Amazon, le rejoindra en janvier 2026

** Martin sera d'abord président de Medicare Advantage et deviendra président du segment Assurance après le départ de Renaudin

** John Barger, dirigeant de longue date de Humana avec plus de 25 ans d'expérience, sera promu président de Medicare Advantage, sous la responsabilité de Martin

** La société réaffirme ses prévisions pour l'année fiscale 2025 GAAP EPS à environ 12,26 $ et EPS ajusté à environ 17,00 $

** La note moyenne de 28 analystes sur les actions est "hold"; PT médian à 289 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action HUM a baissé de 8,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HUMANA
266,370 USD NYSE -3,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank