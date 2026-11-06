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Humana en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 12:23

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action de l'assureur santé Humana HUM.N progresse de 3,7% à 427,30 dollars avant l'ouverture du marché

** HUM relève ses prévisions de bénéfice annuel à une fourchette d'au moins 9,50 dollars par action, contre une projection précédente d'au moins 9 dollars par action

** La société annonce un taux de sinistralité, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins des patients, de 93,7%, contre une prévision des analystes de 94,39%, selon les données compilées par LSEG

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 41,16 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 40,89 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action HUM affichait une hausse de 60% depuis le début de l'année

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