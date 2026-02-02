Humana en baisse après la rétrogradation de Morgan Stanley à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions de la compagnie d'assurance maladie Humana HUM.N en baisse de 2,4 % à 190,50 $ avant le marché

** Morgan Stanley rétrograde l'action de "pondération neutre" à "sous-pondéré"; réduit l'objectif de cours à 174 $ contre 262 $

** Le nouvel objectif de cours représente une baisse de 11 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La stratégie d'offre de HUM pour 2026, associée à un risque réglementaire supplémentaire en raison d'un avis de taux anticipé défavorable, pourrait ralentir les progrès de la société dans sa stratégie de redressement pluriannuelle, selon la maison de courtage.

** Ajoute que la compagnie pourrait recruter plus de membres que prévu car les concurrents enregistrent des baisses d'inscription plus importantes que prévu (Medicare Advantage), mais une croissance inattendue pourrait peser sur la rentabilité et compliquer son plan de redressement

** 8 courtiers sur 28 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 19 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 288 $ - données compilées par LSEG

