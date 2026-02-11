 Aller au contenu principal
Humana en baisse après avoir prévu un bénéfice inférieur aux estimations pour 2026
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 18:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

11 février - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N chutent de 2,6 % à 176,68 $

** La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté de 2026 soit d'au moins 9 $ par action, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 11,92 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Pour 2026, le niveau de conservatisme dans nos prévisions initiales est plus élevé que d'habitude pour tenir compte de l'environnement dynamique

** Humana prévoit pour 2026 une croissance des adhésions individuelles à Medicare Advantage d'environ 25% par rapport à 2025

** Les résultats de HUM s'orientent de plus en plus vers une reprise en forme de crosse de hockey en 2028", selon Guggenheim Securities

** La société affiche une perte ajustée de 3,96 $ au quatrième trimestre par rapport à une perte estimée de 4,01 $

** Le chiffre d'affaires total de Humana au 4ème trimestre s'est élevé à 32,64 milliards de dollars, contre des estimations de 32,08 milliards de dollars

** Mizuho dit "nous pensons qu'il y a un niveau de prudence dans les prévisions de l'entreprise pour 2026"

** L'action a baissé de 29,2% en 2025

