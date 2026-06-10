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Humana cède sa participation minoritaire dans le prestataire de soins palliatifs Gentiva
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 22:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Humana HUM.N a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue de céder la totalité ou la quasi-totalité de sa participation minoritaire dans Gentiva, un prestataire de services de soins palliatifs et d'accompagnement en fin de vie, dans le cadre d'une transaction évaluant cette participation à environ 900 millions de dollars.

* La participation sera cédée à un groupe d'investisseurs, a précisé Humana, sans dévoiler les autres conditions financières.

* Humana prévoit d'utiliser le produit de la vente à des fins générales de l'entreprise et a déclaré que la transaction ne devrait pas avoir d'incidence sur ses résultats de 2026.

* La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et d'autres conditions de clôture.

* Gentiva fournit des soins palliatifs et un accompagnement aux patients gravement malades dans plus de 430 établissements répartis dans 35 États.

* La participation d'Humana dans Gentiva découle de son accord avec Kindred at Home conclu en 2021, à la suite duquel elle avait annoncé son intention de céder ses activités non stratégiques dans les soins palliatifs et les soins à domicile.

* En 2022, Humana a cédé une participation majoritaire dans les divisions de soins palliatifs et de soins à domicile de Kindred at Home à la société de capital-investissement Clayton, Dubilier & Rice.

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