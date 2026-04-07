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Humana bondit suite à la hausse des taux de Medicare ; Wells Fargo relève sa notation
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de l'assureur santé Humana

HUM.N augmentent de 10 % à 200 $ avant bourse

** La maison de courtage Wells Fargo Securities relève Humana à "Equal Weight" de "Underweight", relève son objectif de cours à 227$ contre 206$ - une hausse de 24% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier dit que les taux définitifs de Medicare Advantage 2027 étaient meilleurs que prévu , atténuant la pression sur les marges

** Les analystes de Wells Fargo disent que la CMS a également abandonné un changement de modèle de risque proposé, ce qui élimine un obstacle majeur aux bénéfices

** La société de courtage relève ses estimations de bénéfices pour 2027 pour Humana d'environ 27%, annulant les réductions de marges antérieures

** Le redressement des marges de Medicare Advantage devrait contribuer à environ 40 % des bénéfices de Humana en 2027, selon la maison de courtage

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~29% depuis le début de l'année

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