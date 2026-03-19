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Humacyte chute après une offre directe d'actions de 20 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Humacyte HUMA.O chutent de 10,1 % à 0,95 $ avant la mise sur le marché

** HUMA, basée à Durham, en Caroline du Nord, conclut un accord avec plusieurs nouveaux investisseurs institutionnels pour vendre 25 millions d'actions dans le cadre d'une offre directe enregistrée pour un produit brut de 20 millions de dollars

** L'offre est dirigée par un nouvel investisseur spécialisé dans les sciences de la vie et un fonds commun de placement à long terme - HUMA

** Le prix d'offre implicite de 0,80 $ par action représente une hausse de 24,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le produit sera utilisé pour financer la commercialisation de son implant Symvess pour les patients souffrant de traumatismes vasculaires, entre autres

** Titan Partners était l'unique agent de placement pour l'offre

** 6 des 7 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus et 1 à "conserver"; PT médian de 3,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action HUMA a progressé de 10,4 % depuis le début de l'année

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HUMACYTE
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