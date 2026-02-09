Humacyte bénéficie d'un financement du ministère de la défense pour la fabrication de vaisseaux sanguins en laboratoire

9 février - ** Les actions de la société de biotechnologie Humacyte HUMA.O augmentent de 28,4 % à 1,21 $

** La société déclare qu'un nouveau financement du ministère de la défense soutient l'acquisition de vaisseaux sanguins issus de la bio-ingénierie

** Le Symvess de Humacyte est le seul vaisseau sanguin issu de la biotechnologie humaine approuvé par la FDA américaine

** Symvess est un vaisseau sanguin de laboratoire indiqué pour une utilisation chez les adultes afin de réparer les lésions artérielles des membres

** Nous sommes reconnaissants au Congrès d'avoir alloué des ressources fédérales ciblées au ministère de la défense pour l'acquisition d'une technologie biologique de réparation vasculaire pouvant être utilisée au combat pour traiter et réparer les lésions vasculaires traumatiques chez le personnel militaire" - HUMA

** L'action a chuté de 81 % en 2025