 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Humacyte bénéficie d'un financement du ministère de la défense pour la fabrication de vaisseaux sanguins en laboratoire
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 21:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions de la société de biotechnologie Humacyte HUMA.O augmentent de 28,4 % à 1,21 $

** La société déclare qu'un nouveau financement du ministère de la défense soutient l'acquisition de vaisseaux sanguins issus de la bio-ingénierie

** Le Symvess de Humacyte est le seul vaisseau sanguin issu de la biotechnologie humaine approuvé par la FDA américaine

** Symvess est un vaisseau sanguin de laboratoire indiqué pour une utilisation chez les adultes afin de réparer les lésions artérielles des membres

** Nous sommes reconnaissants au Congrès d'avoir alloué des ressources fédérales ciblées au ministère de la défense pour l'acquisition d'une technologie biologique de réparation vasculaire pouvant être utilisée au combat pour traiter et réparer les lésions vasculaires traumatiques chez le personnel militaire" - HUMA

** L'action a chuté de 81 % en 2025

Valeurs associées

HUMACYTE
1,2099 USD NASDAQ +28,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank