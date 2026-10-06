Huile de palme : deuxième séance de hausse, soutenue par le pétrole et le ringgit

Les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne ont poursuivi leur progression pour la deuxième séance consécutive mardi, soutenus par le raffermissement des cours du pétrole brut et la dépréciation du ringgit, même si la baisse de l'huile de soja à Chicago a limité l'ampleur de ces gains.

Le contrat de référence sur l'huile de palme FCPOc3 pour livraison en décembre, coté à la Bursa Malaysia Derivatives Exchange, a gagné 12 ringgits, soit 0,26%, à 4 590 ringgits (1.123,49 $) la tonne métrique en début de séance.

FONDAMENTAUX

* Le Brent LCOc1 a progressé de 0,5% à 100,83 $ le baril à 02h40 GMT

* La hausse des contrats à terme sur le pétrole brut rend l'huile de palme plus attractive en tant que matière première pour le biodiesel.

* Les cours de l'huile de soja au Chicago Board of Trade ont reculé de 0,1%. La Bourse des matières premières de Dalian est fermée pour cause de jour férié et rouvrira le 8 octobre.

* L'huile de palme suit les fluctuations de prix des huiles alimentaires concurrentes, car elle est en concurrence pour une part du marché mondial des huiles végétales.

* Le ringgit devise de référence pour le commerce de l'huile de palme, s'est déprécié de 0,02% face au dollar, rendant cette matière première légèrement moins chère pour les acheteurs détenant des devises étrangères.

* Les importations indiennes d'huile de tournesol ont chuté en septembre à leur plus bas niveau depuis plus de quatre ans après que la guerre en Ukraine a perturbé les expéditions, ce qui a incité les raffineurs à augmenter leurs achats d'huile de palme à leur plus haut niveau en sept mois, ont indiqué cinq négociants.

* Les stocks d'huile de palme de la Malaisie devraient atteindre un niveau record en septembre, dépassant le pic de décembre 2018, la production ayant grimpé à des volumes sans précédent, dépassant une demande à l'exportation atone, selon une enquête de Reuters.

* L'huile de palme pourrait prolonger son rebond dans une fourchette comprise entre 4 656 et 4 677 ringgits par tonne métrique, comme le suggèrent sa configuration en vagues et l'analyse de canal, a déclaré Wang Tao, analyste technique chez Reuters.

ACTUALITÉS DES MARCHÉS

* Les actions asiatiques ont progressé mardi après qu'un rebond alimenté par le secteur technologique a propulsé le Nasdaq à un niveau de clôture record, le recul des cours du pétrole apportant un soutien supplémentaire alors même que les rendements des bons du Trésor à long terme oscillaient près de leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS

06h00 Allemagne: commandes industrielles mensuelles (août)

06h00 Allemagne: prix à la production manufacturière (correction saisonnière), août

06h00 Allemagne: ventes de biens de consommation (données corrigées des variations saisonnières), août

08h30 Royaume-Uni: PMI S&P Global: indice composite MSC - Production, septembre

12h30 États-Unis: Balance commerciale en août

(1 $ = 4,0855 ringgit)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))