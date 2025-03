Hugo Boss: vise un CA stable sur l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé une hausse de 3% de ses ventes à 4,3 milliards d'euros en 2024. Il a profité de solides performances au 4ème trimestre 2024 (+6 %).



Stifel indique que Hugo Boss a enregistré une croissance des ventes supérieure aux attentes au 4ème trimestre (contre +3% pour le consensus).



Par région, le groupe a enregistré une accélération de la dynamique dans les Amériques (4ème trimestre en hausse de +13 % et +8 % sur l'exercice) et EMEA (4ème trimestre en hausse de +6 % et +3 % sur l'exercice). L'Asie/Pacifique affiche en revanche une baisse de -2 % au 4ème trimestre et sur l'exercice impacté par la faiblesse de la demande des consommateurs en Chine.



L'EBIT s'élève à 361 millions d'euros (contre 410 millions d'euros en 2023), impacté par les dépréciations dans le secteur de la vente au détail. La marge d'EBIT ressort à 8,4 % (contre 9,8 % en 2023).



Le free cash-flow s'est élevé à 497 millions d'euros en 2024 (contre 96 millions d'euros en 2023).



'Le chiffre d'affaires du Groupe devrait rester globalement stable par rapport à l'année précédente, entre 4,2 et 4,4 milliards d'euros (-2 % à +2 %). L'EBIT augmentera entre +5 % et +22 % à 380 millions d'euros et 440 millions d'euros. La marge EBIT devrait croître pour atteindre un niveau compris entre 9,0 % et 10,0 %' indique la direction.



Stifel estime que les prévisions pour l'exercice 2025 sont faibles au niveau des ventes (entre -2% et +2% contre +4% pour le consensus) mais en ligne au niveau de l'EBIT.





Valeurs associées HUGO BOSS 38,730 EUR XETRA +1,89%