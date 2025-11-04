Hugo Boss vise le bas de la fourchette de ses perspectives 2025

(AOF) - Les ventes de Hugo Boss reculent de 4% au troisième trimestre à 989 millions d'euros, reflétant des effets de change défavorables importants, principalement liés à la faiblesse du dollar américain. Le chiffre d'affaires a reculé de 1% à taux de change constants au cours de ce trimestre. Il est inférieur au consensus de 1,01 milliard d'euros. Sur cette période, le groupe allemand de mode a été confronté à des difficultés macroéconomiques persistantes et la morosité des consommateurs.

Ce contexte a pesé sur le développement mondial de l'industrie, affectant particulièrement les performances sur des marchés clés tels que le Royaume-Uni et la Chine.

Par contre, sur ce trimestre, l'augmentation notable de la marge brute et la gestion rigoureuse des coûts ont largement compensé la baisse du chiffre d'affaires du groupe. En conséquence, le résultat d'exploitation (Ebit) est resté globalement stable, s'élevant à 95 millions d'euros. Il est inférieur aux attentes : 96 millions d'euros. La marge Ebit a ainsi augmenté de 30 points de base pour atteindre 9,6%.

La marge brute a enregistré une forte augmentation de 100 points de base pour atteindre 61,2% au troisième trimestre. Elle était anticipée à 60,5%. "Cette évolution s'explique par des gains d'efficacité supplémentaires dans l'approvisionnement, des coûts de production plus favorables et une baisse des tarifs de fret mondiaux", souligne Hugo Boss.

A 12 millions d'euros, les charges financières nettes (résultat financier) ont été inférieures de 34% à celles de l'année précédente à la même période, reflétant à la fois des effets de change favorables et une baisse des charges d'intérêts au cours de ces trois mois.

En conséquence, le résultat net s'est élevé à 60 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport à l'année précédente à la même période. Le résultat net attribuable aux actionnaires a augmenté de 7% pour atteindre 59 millions d'euros, soit un bénéfice par action de 0,85 euro, également en progression de 7% sur un an. Il est supérieur aux attentes : 0,82 euro.

En parallèle de cette publication trimestrielle, Hugo Boss confirme ses prévisions pour 2025.

Le chiffre d'affaires devrait désormais se situer dans la fourchette basse de ses prévisions entre 4,2 et 4,4 milliards d'euros (contre 4,3 milliards d'euros en 2024). Les effets de change défavorables devraient peser sur l'évolution des ventes sur l'année 2025 à hauteur d'environ 100 millions d'euros, reflétant la volatilité accrue des taux de change au cours de l'année.

Conformément aux prévisions de chiffre d'affaires du groupe, le résultat d'exploitation (Ebit) devrait également se situer dans le bas de la fourchette prévisionnelle de 380 à 440 millions d'euros (contre 361 millions d'euros en 2024). Les effets de change défavorables devraient peser sur l'Ebit en 2025 de 20 millions d'euros au maximum. La marge Ebit devrait donc également s'améliorer pour atteindre la limite inférieure de la fourchette prévue de 9à 10% en 2025 (contre 8,4% en 2024).

AOF - EN SAVOIR PLUS