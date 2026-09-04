Hugo Boss sortira de l'indice MDAX à la fin du mois

STOXX a annoncé jeudi que le groupe de prêt-à-porter allemand Hugo Boss sortirait de l'indice MDAX, qui regroupe les principales valeurs boursières allemandes, à la date du lundi 21 septembre pour être remplacé par Ströer, un spécialiste de la communication extérieure.

La sortie de la maison de mode reflète la forte baisse de sa capitalisation boursière, qui a été divisée par trois depuis les plus hauts atteints en 2015.

Sa valorisation ressort actuellement à moins de 2,7 milliards d'euros, à comparer avec 2,1 milliards d'euros pour Ströer.

L'action du groupe d'affichage, l'un des concurrents de JCDecaux, est quant à elle restée stable ces 11 dernières années, mais elle affiche un parcours plus dynamique ces six derniers mois avec une progression de 12,2%.

A la Bourse de Francfort, le titre Hugo Boss ( 0,1%) réagissait peu à ces informations vendredi matin, pas plus que Ströer, qui avançait de 0,1% peu avant 10h00.