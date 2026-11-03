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Hugo Boss limite la casse après son avertissement
information fournie par AOF 03/11/2026 à 11:03

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(Zonebourse.com) - Le titre Hugo Boss recule de moins de 1% mardi au bout d'une heure et demie de cotations à la Bourse de Francfort malgré l'annonce par le groupe allemand de confection d'une révision à la baisse de ses objectifs financiers pour l'exercice 2026.

La marque de prêt-à-porter s'attend désormais à une contraction de son chiffre d'affaires annuel légèrement inférieure à 10%, contre un recul allant de 5% à 10% jusqu'à présent.

A titre de comparaison, le consensus anticipait précédemment un repli de l'activité de 7,7% cette année.

Dans son communiqué, la maison de mode indique par ailleurs viser un bénéfice opérationnel (Ebit) entre 250 et 300 MEUR, et non plus de 300 à 350 MEUR comme auparavant.

"Le plus surprenant est peut-être que le management ne donne pas trop d'explications à ce stade sur les raisons de cet avertissement, évoquant uniquement au niveau de l'Ebit une dépréciation accélérée des investissements technologiques", soulignent les analystes d'AllInvest Securities.

Cet avertissement n'a cependant rien d'étonnant dans un contexte d'affaiblissement de la demande mondiale dû à la persistance des tensions inflationnistes, qui rognent le pouvoir d'achat des consommateurs.

Un troisième trimestre en ligne, voire solide

Pour le reste, ses résultats préliminaires au titre du troisième trimestre ressortent au-dessus des attentes.

Bien qu'en repli de 5% à 946 MEUR à taux de change constants, le chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre dépasse le consensus établi à 919 MEUR, tout comme la marge brute qui s'est accrue de 2,2 points de pourcentage pour atteindre 63,3%, au lieu d'une amélioration de 1,1 point prévue par le marché.

Lui aussi en recul, le résultat opérationnel (Ebit) atteint 81 MEUR, là encore au-delà du consensus.

"Au final, ces performances démontrent que le groupe profite à la fois des effets de son plan stratégique Claim 5 Touchdown et d'une base de comparaison plus favorable", commentent les équipes de Jefferies.

Le courtier américain indique cependant s'attendre à ce que le cours de Bourse soit essentiellement déterminé par des éléments techniques maintenant que Hugo Boss est officiellement devenu une filiale du distributeur britannique Frasers, dont le fondateur Michael Ashley détient désormais plus de 71% du capital au total.

Du fait de la montée au capital de Frasers, le titre affiche une hausse de près de 7% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 11:03:00.

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