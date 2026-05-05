Hugo Boss-Le résultat d'exploitation au T1 dépasse les attentes

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes, malgré un contexte de marché difficile.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) est ressorti à 35 millions d'euros au premier trimestre, en baisse par après 61 millions l'année précédente, mais supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 30 millions d'euros, selon un consensus compilé par Hugo Boss.

Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires de 905 millions d'euros pour la période, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 887 millions d'euros.

"Après avoir clôturé l'année 2025 sur une note positive, nous avons entamé cette année avec une feuille de route claire. Cependant, le contexte de marché s'est durci au cours du premier trimestre, en raison des récents événements au Moyen-Orient", a déclaré le président du directoire Daniel Grieder dans un communiqué.

"Dans un contexte externe de plus en plus difficile, nous restons résolument concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie, en gérant activement l'entreprise avec souplesse et rigueur", a-t-il ajouté.

La guerre au Moyen-Orient a secoué les marchés mondiaux, faisant grimper les prix du pétrole et ravivant les inquiétudes concernant l'inflation et la croissance mondiales, le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, restant fermé.

Hugo Boss a déclaré que le conflit dans la région avait entraîné une baisse notable de la fréquentation de ses magasins à partir du mois de mars, tandis que le moral des consommateurs à l'échelle mondiale est resté morose tout au long du trimestre, pesant pour environ -1% sur le chiffre d'affaires au premier trimestre.

Daniel Grieder a toutefois précisé qu'Hugo Boss avait réalisé des progrès dans la rationalisation de ses gammes de produits et l'optimisation de son réseau de distribution mondial, malgré l'incertitude géopolitique.

Le groupe a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2026.

(Rédigé par Ozan Ergenay à Gdansk, version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)