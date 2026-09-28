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Hugo Boss change de directeur financier
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 09:47

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Hugo Boss a annoncé lundi avoir promu Ivica Maric, arrivé au sein du groupe il y a plus de 20 ans, au poste de directeur financier et de directeur opérationnel en remplacement d'Yves Müller, qui quittera ses fonctions actuelles mercredi prochain.

Dans un communiqué, le confectionneur indique qu'Yves Müller, qui avait été nommé directeur financier en 2017, a décidé de démissionner pour des raisons personnelles.

Il avait ensuite endossé le rôle de directeur opérationnel (en charge des technologies de l'information, de la logistique, de la production et de l'approvisionnement) à partir de 2022.

Ivica Maric, qui avait rejoint Hugo Boss en 2005, est reconnu pour avoir su conduire plusieurs projets clé en matière de numérisation et d'efficacité des opérations ces dernières années, souligne le nouveau président du conseil d'administration du groupe de prêt-à-porter allemand, Michael Murray.

A la Bourse de Paris, l'action progressait de 0,3% au-delà de 38,2 euros, tandis que l'indice sectoriel européen de la consommation avançait de 1,1%.

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