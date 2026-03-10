 Aller au contenu principal
Hugo Boss-Bénéfice 2025 supérieur au consensus, baisse du dividende
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 08:23

Hugo Boss BOSSn.DE a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation annuel supérieur au consensus, même si le groupe de mode allemand a signalé un contexte économique incertain, entre craintes géopolitiques et évolution rapide du secteur.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) annuel est ressorti à 391 millions d'euros, contre 361 millions un an plus tôt et au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 379 millions d'euros dans un consensus compilé par Hugo Boss.

"L'année 2025 a une fois de plus mis en évidence la transformation rapide de notre secteur, façonnée par l'innovation technologique, l'évolution des préférences des consommateurs et l'incertitude macroéconomique et géopolitique persistante", a déclaré le président du directoire Daniel Grieder dans un communiqué.

Les groupes de luxe ont été confrontés à une baisse des dépenses de consommation, le secteur étant touché par un ralentissement de la demande dans le domaine de la mode et des accessoires, en particulier aux États-Unis et en Chine.

Hugo Boss a déclaré proposer un dividende de 0,04 euro par action au titre de l'exercice 2025, contre 1,40 euro un an plus tôt.

(Rédigé par Ozan Ergenay à Gdansk; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

