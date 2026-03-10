Hugo Boss affiche un bénéfice annuel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 3, des informations générales au paragraphe 4 et du dividende au paragraphe 5)

Le groupe de mode allemand Hugo Boss

BOSSn.DE a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation annuel plus élevé que prévu, malgré un environnement de marché difficile.

La société a annoncé un bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) de 391 millions d'euros ($455 millions) pour 2025, en hausse par rapport aux 361 millions d'euros de l'année précédente, et au-dessus de la prévision moyenne des analystes de 379 millions d'euros dans un sondage fourni par la société .

"2025 a une fois de plus mis en évidence la transformation rapide de notre industrie, façonnée par l'innovation technologique, l'évolution des préférences des consommateurs et l'incertitude macroéconomique et géopolitique permanente", a déclaré le président-directeur général Daniel Grieder dans un communiqué.

Les groupes de luxe ont dû faire face à une réduction des dépenses de consommation, le secteur étant touché par le ralentissement de la demande de mode et d'accessoires, en particulier aux États-Unis et en Chine.

Le distributeur de mode haut de gamme a déclaré qu'il proposerait un dividende de 0,04 euro par action pour 2025, contre 1,40 euro l'année précédente.

(1 dollar = 0,8601 euro)