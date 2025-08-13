Hudbay Minerals vend sa participation de 30 % dans un projet d'exploitation minière de cuivre en Arizona pour 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hudbay Minerals HBM.TO a annoncé mercredi que Mitsubishi Corp 8058.T achètera une participation de 30 % dans son projet Copper World en Arizona pour 600 millions de dollars, augmentant ainsi le financement et le soutien stratégique de la mine de cuivre américaine.

L'opération devrait être conclue dans le courant de l'année ou au début de l'année prochaine.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Le mois dernier, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur les tuyaux en cuivre, le câblage et d'autres produits semi-finis, mais a exempté les cathodes de cuivre raffinées et les matières premières telles que les minerais.

Hudbay a déclaré que sa production de cuivre "Made in America" renforcera la chaîne d'approvisionnement nationale.

CONTEXTE

Copper World, qui est en cours de construction dans le comté de Pima, en Arizona, comprend quatre mines de cuivre à ciel ouvert dans la première phase, d'autres étant prévues ultérieurement.

La mine devrait produire 85 000 tonnes de cuivre par an sur une durée de vie initiale de 20 ans.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions Hudbay, cotées en bourse aux États-Unis, ont augmenté de près de 17 % dans les échanges avant bourse.

L'analyste Shane Nagle de National Bank Financial a déclaré que la coentreprise Mitsubishi, d'une valeur de 600 millions de dollars, est un accord "considérablement accretif" qui souligne la rareté des projets de cuivre prêts à démarrer à l'échelle mondiale et l'importance d'investir dans la chaîne d'approvisionnement en minerais essentiels des États-Unis.

EN CHIFFRES

Mitsubishi versera initialement 420 millions de dollars à la clôture de l'opération et les 180 millions de dollars restants seront versés dans les 18 mois suivant la finalisation de l'opération.

Copper World facilitera un investissement de 1,5 milliard de dollars dans la chaîne d'approvisionnement en minerais essentiels des États-Unis, a déclaré la société.