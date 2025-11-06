 Aller au contenu principal
HubSpot chute après des prévisions de chiffre d'affaires inférieures aux attentes
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de HubSpot HUBS.N chutent de ~19% à 376,79 $ après que les estimations de revenus de la société aient été inférieures aux attentes malgré des résultats trimestriels solides

** HUBS est en passe de connaître la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis février 2016 et de clôturer à son plus bas niveau depuis mars 2023

** La société a publié des résultats qui ont battu les estimations, avec des revenus en hausse de ~21% à 809,52 millions de dollars; les analystes s'attendaient à 786,55 millions de dollars. Le BPA ajusté s'est élevé à 2,66 $ contre une estimation de 2,58 $

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre se situe entre 828 et 830 millions de dollars, soit une hausse de 18% par rapport à l'année précédente

** Plusieurs analystes, dont JPMorgan, Barclays et Wells Fargo, ont revu à la baisse leurs prévisions pour HUBS suite aux résultats

** "La prévision de +16% cc pour le 4T est en ligne avec Street, et devrait laisser un potentiel de 2-3pt de hausse. Mais à l'issue de la journée des analystes où le management a annoncé une croissance de 25 % du NNARR (net new annual recurring chiffre d'affaires) au premier semestre 25, les investisseurs se sont positionnés sur une trajectoire plus claire vers une croissance de 20 % du chiffre d'affaires total", ont écrit les analystes de TD Cowen dirigés par Derrick Wood dans une note aux investisseurs

** TD Cowen a réduit les prévisions pour HUBS à 464,71 $ contre 520 $

** Parmi les 36 analystes qui couvrent HUBS, la note moyenne est "achat" et la prévision médiane est de 601 $, en baisse par rapport à 700 $ en août

** HUBS est en baisse de 45,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 19,7 % pour l'indice Nasdaq Composite

.IXIC

