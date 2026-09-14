Huber Suhner insensible à l'avis de Jefferies

(Zonebourse.com) - Huber Suhner AG s'affiche en nette baisse à la Bourse de Zurich (-3,29%, à 167,30 francs suisses) et ne profite pas de l'avis positif de Jefferies.
Dans une note, la banque d'investissement américaine a initié le suivi du titre du fabricant suisse de composants et de systèmes de connectivité électrique et optique pour les marchés de la communication, du transport et de l'industrie, avec un avis à l'achat et une cible de cours de 225 francs suisses. Le potentiel de hausse s'élève ainsi à 33%.
Pour Jefferies, Huber Suhner AG offre aux investisseurs un accès à un acteur de la connectivité de haute qualité exposé aux thématiques des dépenses d'investissement dans les centres de données, à l'aéronautique et à la défense.
Les analystes ajoutent que la solide exposition industrielle du groupe, portée par des tendances de croissance structurelles dans le ferroviaire et les véhicules électriques, offre une protection contre les baisses de marché.
Le groupe doit tenir, ce vendredi, sa journée investisseurs et Jefferies table sur deux scénarios : soit une révision à la hausse des objectifs de marge à moyen terme, soit un point d'étape opérationnel sans événement majeur, le catalyseur suivant étant fixé au 20 octobre pour les résultats préliminaires à neuf mois.
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