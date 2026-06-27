Hub International, courtier en assurance soutenu par un fonds de capital-investissement, dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Hub International, courtier en assurance soutenu par un fonds de capital-investissement, a annoncé vendredi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à Chicago avait été valorisée à 29 milliards de dollars lors de son dernier tour de table en 2025, mené par T Rowe Price, Alpha Wave Global et l'investisseur public singapourien Temasek.

Le marché américain des introductions en bourse a rebondi en avril après une brève accalmie due aux tensions géopolitiques, les entreprises de tous les secteurs déposant des demandes d’introduction pour jauger l’intérêt des investisseurs.

Dans le secteur de l’assurance, les courtiers ont dominé les récentes introductions en bourse, représentant six des seize plus importantes introductions en bourse depuis 2021, avec en tête Ryan Specialty Holdings RYAN.N , selon S&P Global.

Les analystes soulignent que les courtiers en assurance sont moins exposés à la volatilité que les assureurs lors de leur introduction en bourse.

Hub propose des services d’assurance dommages, de réassurance, d’assurance vie et santé, ainsi que des prestations sociales, et compte environ 21 000 employés répartis dans 570 agences en Amérique du Nord, selon son site web.

Créée en 1998 à la suite de la fusion de 11 sociétés de courtage canadiennes, Hub a été cotée à la Bourse de Toronto en 1999 et à la Bourse de New York en 2002, avant d’être rachetée par ses actionnaires en 2007.

En 2013, la société de capital-investissement Hellman & Friedman l’a rachetée à Apax Partners et Morgan Stanley pour 4,4 milliards de dollars .

Les dépôts confidentiels permettent aux entreprises de garder leurs finances secrètes jusqu’à la veille de leur introduction en bourse et de préparer leur introduction à l’abri du regard du marché public.