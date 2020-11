Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Huawei va céder ses smartphones Honor à un consortium-communiqué Reuters • 17/11/2020 à 00:13









SHENZHEN, Chine, 17 novembre (Reuters) - Huawei Technologies HWT.UL va céder sa division de smartphones à bas prix Honor à un consortium composé de plus d'une trentaine d'agents et distributeurs, selon un communiqué commun signé par les entreprises impliquées dans l'acquisition. Le géant chinois des télécoms ne conservera aucune participation dans Honor à l'issue de la vente, est-il précisé, alors que les acquéreurs indiquent mettre sur pied une nouvelle entreprise, dénommée Shenzhen Zhixin New Information Technology, pour effectuer l'opération. Il s'agit d'un investissement "guidé par le marché dans le but de sauver la chaîne d'approvisionnement de Honor" et le changement d'actionnaires n'affectera pas l'orientation du développement de l'entreprise, dit par ailleurs le communiqué. Aucun montant n'est précisé pour la transaction. Reuters a appris la semaine dernière de sources au fait du dossier que l'opération était évaluée à 100 milliards de yuans (12,9 milliards d'euros). (David Kirton; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.