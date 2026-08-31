Huawei: Bénéfice -36% au S1 avec la hausse des coûts et de la R&D

Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Shanghai

par Eduardo Baptista

La société chinoise Huawei Technologies a fait ‌état lundi d'une chute de 36% de son bénéfice net au premier semestre, la flambée des coûts des intrants et l'augmentation des ​dépenses en recherche et développement ayant compensé la croissance du chiffre d'affaires.

Le géant des technologies et des télécommunications, basé à Shenzhen, a déclaré un bénéfice net de 23,81 milliards de yuans (3,05 milliards d'euros) pour la période de janvier à juin. Son chiffre d’affaires a ​progressé de 9,6% pour atteindre 467,82 milliards de yuans, alors que l’entreprise continuait de se remettre des sanctions américaines.

Ces résultats soulignent le coût des efforts déployés par l'entreprise pour ​réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies étrangères et développer ses capacités ⁠en matière d’intelligence artificielle (IA) et de puces électroniques, après des années de restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis. ‌La hausse des prix des puces mémoire a également pesé sur la rentabilité de sa division grand public, qui comprend notamment les smartphones.

Huawei Technologies a indiqué que ses dépenses de recherche et développement avaient augmenté ​de 25,2% pour atteindre 121,38 milliards de yuans, ‌soit 25,9% de son chiffre d’affaires, en raison de l'augmentation de ses investissements dans l’IA, ⁠les technologies de communication, les appareils connectés et les solutions automobiles intelligentes.

Le coût de fabrication des produits de la société a augmenté de 12,4%, soit un rythme plus rapide que la croissance du chiffre d’affaires, tandis que les frais administratifs ont également fortement augmenté.

La ⁠société chinoise a annoncé que ‌ses résultats du premier semestre étaient conformes à ses prévisions, mais que ses perspectives pour l’ensemble de ⁠l’année restaient en cours d’évaluation en raison des incertitudes externes et de la hausse des coûts des intrants.

HUAWEI TECHNOLOGIES AUGMENTE SES ‌DÉPENSES

Le groupe n’a pas précisé son chiffre d’affaires par segment, mais a indiqué que l’ensemble de ses activités avait ⁠enregistré une croissance en glissement annuel au premier semestre.

Il a connu une forte reprise depuis ⁠que les sanctions américaines et les ‌contrôles à l’exportation ont restreint son accès aux puces de pointe et au système d’exploitation Android de Google, ce qui avait entraîné ​une baisse de 29% de son chiffre d’affaires annuel en 2021.

Huawei ‌Technologies, l’une des entreprises technologiques chinoises les plus durement touchées par les restrictions américaines, a depuis investi massivement dans le développement de solutions alternatives nationales en ​matière de puces, de logiciels et d’infrastructures informatiques dédiées à l’IA. Son chiffre d’affaires pour 2025 a progressé de 2,2% pour atteindre 880,9 milliards de yuans, son deuxième meilleur résultat annuel après le record de 891 milliards de yuans enregistré en 2020.

Les ⁠activités courantes de l'entreprise ont mobilisé 39,88 milliards de yuans de trésorerie au premier semestre, contre 31,18 milliards de yuans générés un an plus tôt. Les dépenses en biens et services ont augmenté beaucoup plus rapidement que les entrées de trésorerie provenant des ventes, tandis que les stocks ont progressé de 42% par rapport à la fin de l’année 2025.

L’augmentation des dépenses de R&D et l’évolution de la composition des activités de l’entreprise ont également pesé sur la rentabilité, a indiqué Huawei Technologies.

(Rédigé par Eduardo Baptista; Version ​française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)