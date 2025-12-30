 Aller au contenu principal
Huawei annonce que Harmony OS 5 et plus est installé sur 36 millions d'appareils
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 03:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le système d'exploitation Harmony 5 et versions ultérieures du chinois Huawei Technologies a été installé sur 36 millions d'appareils, a déclaré mardi la vice-présidente de la société, Meng Wanzhou.

Sa plateforme Ascend a accumulé plus de 3.000 partenaires et 4 millions de développeurs, a-t-elle déclaré dans un message du nouvel an publié sur le site web de l'entreprise.

