Huawei annonce que Harmony OS 5 et plus est installé sur 36 millions d'appareils

Le système d'exploitation Harmony 5 et versions ultérieures du chinois Huawei Technologies a été installé sur 36 millions d'appareils, a déclaré mardi la vice-présidente de la société, Meng Wanzhou.

Sa plateforme Ascend a accumulé plus de 3.000 partenaires et 4 millions de développeurs, a-t-elle déclaré dans un message du nouvel an publié sur le site web de l'entreprise.