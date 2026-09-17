Huawei affirme que la demande en puces d'IA dépasse l'offre, alors qu'il intensifie la concurrence avec Nvidia

Le logo de Huawei, devant un bâtiment du groupe. (Crédits: Adobe Stock)

Huawei Technologies ne parvient pas à produire suffisamment d'équipements informatiques dédiés à l'intelligence artificielle pour répondre à la demande en Chine et limite ses ventes à l'étranger, a déclaré jeudi son président par rotation, Eric Xu, alors que le géant technologique chinois intensifie sa concurrence avec Nvidia NVDA.O .

M. Xu a indiqué que les tests de la puce d'IA Ascend 950DT de Huawei avaient donné de bons résultats et que l'entreprise menait des discussions approfondies avec des développeurs chinois de modèles d'IA. Il s'attend à ce que bon nombre d'entre eux commencent à entraîner des modèles sur des systèmes utilisant cette puce dès l'année prochaine.

«Comme nous n'avons pas suffisamment de capacités pour satisfaire ne serait-ce que la demande en Chine, nous n'envisageons pas de nous développer à grande échelle sur le marché international», a déclaré M. Xu aux journalistes lors de la conférence Huawei Connect organisée par l'entreprise à Shanghai.

Huawei approvisionne certains pays où la demande est particulièrement forte, a précisé M. Xu, mais les volumes restent limités.

M. Xu a également indiqué qu'il était difficile d'obtenir des données fiables sur la part de marché de Nvidia sur le marché chinois des puces d'IA, mais il a ajouté: «Je pense que la part de marché d'Ascend devrait être supérieure à celle de Nvidia.»

Huawei n'a pas fourni de données à l'appui de cette estimation.

Ces commentaires soulignent le rôle croissant de Huawei au cœur de la volonté de la Chine de développer une industrie nationale de l'IA, alors que les contrôles à l'exportation américains restreignent l'accès aux puces les plus avancées de Nvidia et aux équipements de fabrication de semi-conducteurs. Huawei fait l'objet de restrictions commerciales américaines distinctes depuis mai 2019.

M. Xu a explicitement établi un lien entre la stratégie de Huawei en matière de puces et les efforts de la Chine pour réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies étrangères.

«Nous ne pouvons accepter un destin où notre sort serait déterminé par d'autres, qui décideraient de vendre ou non des puces à la Chine», a-t-il déclaré.

« Que ce soit pour le gouvernement chinois, l'industrie chinoise ou pour Huawei, la voie à suivre consiste sans aucun doute à tendre vers une autosuffisance totale en matière de puces. »

Huawei a placé l'infrastructure d'IA au cœur de sa stratégie. Guo Ping, président du conseil de surveillance de Huawei, a déclaré aux employés dans un message publié cette semaine que l'entreprise considérait l'IA comme sa « plus grande opportunité » et souhaitait que son infrastructure informatique et de connectivité joue un rôle comparable à celui de Nvidia.

UNE PUCE D'IA DE NOUVELLE GÉNÉRATION SERA LANCÉE PLUS TÔT QUE PRÉVU

Huawei a également présenté en détail jeudi sa prochaine génération de processeurs d'IA et de systèmes informatiques.

L'entreprise prévoit que sa puce Ascend 960DT soit prête au premier trimestre 2027, soit trois trimestres plus tôt que prévu initialement, et que la 960PR soit prête au troisième trimestre, soit un trimestre avant la date prévue, a déclaré le président par rotation David Wang.

Huawei dispose d'un système de présidence tournante dans lequel les cadres supérieurs se relaient à la tête de l'entreprise pour des mandats de six mois.

Huawei a l'intention de lancer chaque année une nouvelle génération de puces Ascend, les modèles 970 et 980 devant suivre respectivement en 2028 et 2029.

DES PUCES D'IA INDIVIDUELLES MOINS PUISSANTES, DES SYSTÈMES INFORMATIQUES PLUS PUISSANTS

L'entreprise s'efforce de plus en plus de pallier les limites des puces chinoises individuelles en connectant un grand nombre de processeurs afin qu'ils puissent fonctionner ensemble comme un seul et même système informatique de grande envergure.

Huawei a indiqué que des grappes d'environ 100 000 puces sont désormais la norme pour l'entraînement de certains des plus grands modèles d'IA, tandis que la communication entre les machines peut représenter plus de 40 % du temps d'entraînement dans les systèmes de serveurs conventionnels. Des liaisons plus rapides entre les processeurs peuvent réduire ce goulot d'étranglement et permettre une meilleure utilisation de la puissance de calcul disponible, a déclaré l'entreprise.

Huawei a dévoilé une nouvelle architecture informatique, baptisée Peerium, conçue pour permettre à terme à jusqu'à 1 million de processeurs de fonctionner ensemble comme un seul et même système.

Sa technologie UnifiedBus relie les processeurs, la mémoire, le stockage et les équipements réseau au sein de ces systèmes.

Huawei a déclaré que son nouveau supernœud Ascend 960 permettrait de connecter jusqu'à 4 096 processeurs d'IA. Plusieurs supernœuds pourraient alors être regroupés en clusters contenant des centaines de milliers de processeurs, les plus grands systèmes prévus pouvant en prendre en charge jusqu'à 1 million.

Huawei a déjà déployé plus de 1.000 systèmes utilisant ses précédents processeurs Ascend 910C, tandis que ses systèmes Ascend 950 sont désormais utilisés à des fins commerciales, selon les documents de l'entreprise.

L'entreprise a indiqué que plus de 5.200 développeurs travaillaient chaque mois sur des logiciels destinés à ses puces Ascend et que plus de 40 modèles d'IA avaient été entraînés directement sur sa plateforme de calcul.

Nvidia conserve un avantage majeur en matière de logiciels grâce à sa plateforme CUDA largement utilisée, qui permet aux développeurs de créer et d'exécuter des applications d'IA sur les puces Nvidia. Le fabricant américain de puces n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

par Che Pan, Casey Hall et Eduardo Baptista

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))