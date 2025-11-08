Huang, directeur général de Nvidia, constate une forte demande pour les puces Blackwell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré samedi que la société connaissait une très forte demande pour ses puces Blackwell.
Jensen Huang a déclaré aux journalistes que l'activité était en forte croissance et qu'il y aurait des pénuries dans différents domaines.
