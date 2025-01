HSBC: une nouvelle directrice générale pour les USA information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - HSBC a annoncé lundi la nomination de Lisa McGeough au poste de directrice générale de ses activités aux Etats-Unis, avec prise d'effet en date du 1er janvier.



Au sein de ses nouvelles fonctions, Lisa McGeough sera chargée d'accompagner l'établissement financier dans sa nouvelle phase de croissance Outre-Atlantique, des métiers de la banque d'investissement à ceux des services aux institutionnels.



La cadre dirigeante, qui avait rejoint HSBC en 2021, affiche plus de 35 ans d'expérience dans le secteur bancaire, après avoir été notamment responsable des activités à l'international de Wells Fargo.



Elle sera basée à New York.





