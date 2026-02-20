 Aller au contenu principal
HSBC supprime 10 % de son équipe chargée des marchés de capitaux de la dette américaine, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 01:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de HSBC au paragraphe 3)

HSBC HSBA.L a supprimé 10 % de son équipe des marchés de capitaux de la dette basée aux États-Unis, continuant à réduire les coûts après avoir annoncé une refonte de l'activité en octobre dernier, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec l'affaire.

Au moins six personnes à New York ont été licenciées jeudi, a ajouté le rapport. "Nous ne faisons pas de commentaires sur les individus. Nous nous engageons à attirer et à retenir les talents dans le cadre de la culture de haute performance de HSBC et nous sommes fiers des progrès de notre franchise DCM", a déclaré un porte-parole de HSBC dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

