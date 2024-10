HSBC : simplification de sa structure et séparation entre "Orient" et "Occident"

(AOF) - HSBC a annoncé la simplification de son organisation et la nomination de Pam Kaur en tant que directrice financière à partir du 1er janvier. La banque britannique très présente en Asie exercera ses activités sur la base de 4 pôles : Hong Kong, Royaume-Uni, Banque de financement et d’investissement et gestion de fortune.

"La nouvelle structure se traduira par une organisation plus simple, plus dynamique et plus agile, tandis que nous nous concentrerons sur l'exécution de nos priorités stratégiques, qui restent inchangées" a souligné le directeur général, Georges Elhedery, qui a pris la tête de la banque début septembre.

Dans le cadre de cette nouvelle structure organisationnelle, l'organisation géographique de HSBC sera simplifiée. Les "marchés orientaux" regrouperont la région Asie-Pacifique et la région Moyen-Orient et seront supervisés par David Liao et Surendra Rosha.

"L'une de nos plus grandes opportunités de croissance stratégique réside dans la gestion de fortune internationale, en particulier en Asie et au Moyen-Orient, en capitalisant sur notre marque et notre héritage bien établis", a souligné HSBC.

Les "marchés occidentaux" comprendront la banque non cantonnée au Royaume-Uni, les activités en Europe continentale et aux Amériques. Ils seront supervisés par Michael Roberts.

Conformément à la structure simplifiée, le comité exécutif du groupe, composé de 18 membres, sera remplacé par un nouveau comité opérationnel composé de 12 membres.

Pam Kaur, qui a rejoint HSBC en avril 2013 en tant que chef de l'audit du groupe, est actuellement chef de la gestion des risques et de la conformité du groupe (GCRCO).

