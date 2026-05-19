HSBC s'attend à ce que Nvidia dépasse une nouvelle fois les prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - ** Nvidia NVDA.O devrait publier une nouvelle fois des résultats solides, dépassant une fois de plus les prévisions, mais les analystes d'HSBC s'interrogent sur les facteurs susceptibles de stimuler la prochaine vague de hausse

** HSBC s'attend à ce que Nvidia affiche un nouveau trimestre en avance sur les prévisions et relève ses objectifs, avec un chiffre d'affaires supérieur à la fois aux prévisions de la société et au consensus

** La société de courtage maintient sa recommandation “acheter” et relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $, invoquant le potentiel à long terme de l'IA

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse d'environ 46 % par rapport au dernier cours de clôture

** Les bénéfices devraient également dépasser les prévisions, soutenus par la vigueur persistante de la demande de puces IA

** La croissance des centres de données reste le principal moteur, soutenant la dynamique des bénéfices de la société

** Toutefois, HSBC a indiqué que des résultats supérieurs aux attentes à répétition pourraient ne pas suffire à faire remonter le titre, les analystes soulignant la nécessité de nouveaux catalyseurs

** La concurrence croissante pour les dépenses en IA pourrait limiter la part de marché de Nvidia, tandis que l'attention se déplace vers de nouveaux domaines de croissance au-delà des hyperscalers et vers une infrastructure IA plus large, a ajouté la société de courtage

** La société devrait publier ses résultats mercredi après la clôture du marché

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 19 %, sous-performant largement l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a gagné environ 60 %, et reste également environ 6 % en dessous de son plus haut intrajournalier de 236,54 $ atteint le 14 mai