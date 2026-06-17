HSBC s'associe à Google Cloud pour développer l'utilisation de l'IA

HSBC HSBA.L a annoncé mercredi un partenariat pluriannuel avec Google Cloud, filiale d’Alphabet GOOGL.O , visant à renforcer les capacités de la banque britannique en matière d’intelligence artificielle.

Ce partenariat marque la dernière étape en date de la stratégie menée par Georges Elhedery, directeur général de HSBC, visant à tirer parti du potentiel de l’intelligence artificielle (IA) en matière de génération de revenus et de réduction des coûts.

Cette annonce fait suite aux propos tenus le mois dernier par Georges Elhedery disant que ses collaborateurs devaient adopter l’IA et s'y adapter. Il avait alors averti que cette technologie "détruirait certains emplois et en créerait de nouveaux".

La banque a déclaré que son partenariat avec Google Cloud permettrait d'automatiser 200 tâches supplémentaires grâce à l’IA au cours des deux prochaines années.

Ce partenariat se concentrera sur des domaines tels que le conseil aux clients de la gestion de patrimoine et la gestion des risques liés à la criminalité financière, a précisé HSBC, alors que les banques du monde entier accélèrent leur adoption de l'IA dans une course à l'armement technologique.

La banque précise que les équipes d’ingénieurs de Google Cloud et de Google DeepMind l’aideront à identifier les projets prioritaires susceptibles de générer chacun plus de 100 millions de dollars de gains de chiffre d’affaires ou d’améliorations en termes d’efficacité.

"Un partenariat comme celui-ci avec Google Cloud nous aide à doter nos collaborateurs des outils dont ils ont besoin pour être prêts pour l’avenir, et soutient nos efforts visant à construire une banque HSBC plus simple, plus agile, plus rapide et plus personnalisée", a déclaré Georges Elhedery.

(Rédigé par Lawrence White ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)