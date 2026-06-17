HSBC s'associe à Google Cloud pour développer l'utilisation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HSBC HSBA.L a annoncé mercredi un partenariat pluriannuel avec Google Cloud GOOGL.O , filiale d’Alphabet Inc., visant à renforcer les capacités de la banque britannique en matière d’intelligence artificielle.

Ce partenariat marque la dernière étape en date de la stratégie menée par Georges Elhedery, directeur général de HSBC, visant à tirer parti du potentiel de l’IA en matière de génération de revenus et de réduction des coûts. L’IA permet en effet de traiter d’énormes quantités de données et d’automatiser des tâches auparavant effectuées par des personnes.

Ce partenariat, qui, selon HSBC, se concentrera sur des domaines tels que le conseil aux clients de la gestion de patrimoine et la gestion des risques liés à la criminalité financière, montre à quel point les banques du monde entier accélèrent leur adoption de l’IA alors qu’elles se livrent à une course à l’armement technologique.

* HSBC affirme que son partenariat avec Google Cloud devrait permettre d’automatiser 200 tâches supplémentaires grâce à l’IA au cours des deux prochaines années.

* Cette annonce intervient après qu’Elhedery a exhorté en mai son personnel à adopter l’IA ; il avait alors averti que cette technologie allait “détruire certains emplois et en créer de nouveaux”.

* La banque précise que les équipes d’ingénieurs de Google Cloud et de Google DeepMind l’aideront à identifier les projets prioritaires susceptibles de générer chacun plus de 100 millions de dollars de gains de chiffre d’affaires ou d’améliorations en termes d’efficacité.

* HSBC aura accès au modèle Gemini de Google; la banque exploite déjà 600 applications sur Google Cloud.

* Le projet ciblera trois domaines principaux: l’accompagnement personnalisé en matière de gestion de patrimoine; la gestion des risques liés à la criminalité financière; et la prise de décision assistée par l’IA pour le personnel de première ligne, afin de réduire le temps consacré aux tâches administratives et à la préparation des réunions.

* “Un partenariat comme celui-ci avec Google Cloud nous aide à doter nos collaborateurs des outils dont ils ont besoin pour être prêts pour l’avenir, et soutient nos efforts visant à construire une HSBC plus simple, plus agile, plus rapide et plus personnalisée”, a déclaré le directeur général Elhedery.